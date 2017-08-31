В Подмосковье садоводам расскажут о лицензировании скважин

МОСКВА, 31 авг — РИА Недвижимость. Садоводам Подмосковья расскажут о лицензировании добычи подземных вод, говорится в пресс-релизе министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты Минэкологии Московской области проведут совещание по вопросам лицензирования подземных вод и изменений в законодательства в этой сфере для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, сообщается в документе. Как указывается в нем, совещание пройдет 5 сентября в здании администрации Солнечногорского района. На мероприятие приглашены представители садовых товариществ, руководители предприятий и организаций, в распоряжении которых имеются артезианские скважины.

"Цель подобных встреч – разъяснить недропользователям правила лицензирования добычи подземных вод. Именно у садоводов и огородников возникает больше всего вопросов на эту тему. Поэтому Минэкологии проводит совещания и семинары в районах области", – говорится в материале. По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, чьи слова приводятся в нем, первоочередная задача министерства – не наказать тех, кто добывает воду без лицензии, а разъяснить, почему необходимо ее получить и каким образом это сделать.

Руководитель ведомства напомнил, что согласно КоАП РФ, пользование недрами без лицензии влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Коган привел в пример ситуацию в Кашире, где МУП "Производственно-технический комплекс", эксплуатирующий 47 скважин и водозаборных узлов, уклонялся от получения лицензий и игнорировал предписания министерства. В результате с МУП через суд будут взысканы штрафы на сумму более 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2019 года вступает в силу федеральный закон от 29 июля 2017 года №217 "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Закон упрощает процедуру получения лицензии для садоводческих и огороднических некоммерческих объединений.