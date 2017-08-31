В Балашихе на месте долгостроя появится больница

МОСКВА, 31 авг — РИА Недвижимость. Новая больница появится в Балашихе на месте долгостроя, говорится в сообщении администрации городского округа.
По словам Юрова, работы по сносу недостроенного здания планируется начать в октябре текущего года. "Они продлятся около 10 месяцев", – уточнил глава города.
Ранее сообщалось, что на территории Балашихи сейчас работают два крупных медицинских учреждения: Центральная районная больница и городская больница имени Анатолия Дегонского. В 2017 году по программе "Здравоохранение Подмосковья" произведен ремонт и закуплено новое оборудование в 23 поликлиники и отделения в больницах Балашихи.