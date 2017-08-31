В Балашихе на месте долгостроя появится больница

МОСКВА, 31 авг — РИА Недвижимость. Новая больница появится в Балашихе на месте долгостроя, говорится в сообщении администрации городского округа.

Власти Балашихи определили место для строительства новой городской больницы, уточняется в документе. "Мы уже определились с местом, где будет построена новая городская больница. Это территория в Железнодорожном, где находится заброшенная стройка госпиталя КГБ площадью 15 гектаров. На 12 гектарах будет располагаться новое медучреждение", – сказал глава города Сергей Юров в эфире местного телеканала, его слова цитируются в материале.

По словам Юрова, работы по сносу недостроенного здания планируется начать в октябре текущего года. "Они продлятся около 10 месяцев", – уточнил глава города.

Ранее сообщалось, что на территории Балашихи сейчас работают два крупных медицинских учреждения: Центральная районная больница и городская больница имени Анатолия Дегонского. В 2017 году по программе "Здравоохранение Подмосковья" произведен ремонт и закуплено новое оборудование в 23 поликлиники и отделения в больницах Балашихи.