Свыше 115 общественных пространств благоустроят в Подмосковье до конца года

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Благоустройство проводится в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Более 115 общественных пространств собираются благоустроить в Московской области в 2017 году. Работы предусмотрены в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

Реализацию проекта обсудили на заседании межведомственной комиссии в правительстве Подмосковья 30 августа. Провел встречу Дмитрий Пестов.

Инициативу о создании проекта "Формирование комфортной городской среды" выдвинула политическая партия "Единая Россия". В Подмосковье на реализацию программы в текущем году планируют выделить 5,1 миллиарда рублей. Из этих денег 1,7 миллиарда рублей составят субсидии из федерального бюджета, 3,4 миллиарда рублей будут выделены областным бюджетом.

Согласно решению комиссии 116 общественных пространств, находящихся в 26 муниципалитетах Московской области, будут благоустроены. В их число входят 85 пешеходных зон, 17 скверов, пять площадей, шесть зон отдыха, две стелы и одна набережная. На данный момент большинство проектов реализуются. Активные работы проходят в городских округах Лосино-Петровский, Домодедово, Бронницы, Сергиево-Посадском и Дмитровском районах.

Часть работ в муниципальных образованиях находится под особым контролем правительства Подмосковья из-за большого объема работ и небольших сроков для их выполнения.

Городские округа Орехово-Зуево, Лобня, Пушкинском муниципальном районе отстают в выполнении работ. На заседании все проблемные объекты обсудили с главами муниципалитетов и дали им обязательства выполнить все работы согласно срокам.

"В работе межведомственной комиссии приняли участие представители политических и общественных организаций – партии "Единая Россия", Общероссийского народного фронта, областной Ассоциация председателей советов многоквартирных домов, подмосковной Общественной палаты, Совета муниципальных образований, областного союза промышленников и предпринимателей", — заявил Пестов.

Он добавил, что представителей общественных организаций включат в комиссии по приему объектов, находящихся в перечне программы "Формирование комфортной городской среды". Они будут осуществлять общественный контроль.