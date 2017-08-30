С начала года в Подмосковье благоустроили 400 дворов

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Благоустройство уже 400 дворов провели в Московской области с начала 2017 года, всего в этом году планируется привести в порядок 1460 дворовых территорий, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.

"Четыреста дворов комплексно благоустроено в Московской области с начала года. Всего в план комплексного благоустройства на 2017 год включено 1460 дворовых территорий, в том числе 130 дворов — по итогам народного голосования на портале "Добродел", — сказал Пестов.

Согласно утвержденным дорожным картам, работы должны быть завершены к 30 сентября. В настоящее время работы по комплексному благоустройству во всех муниципальных образованиях находятся в завершающей стадии, дополняется в пресс-релизе.

Как уточняется в материале, есть муниципальные образования, в которых работы ведутся с опережением графиков — это городские округа Домодедово, Мытищи, Серпухов, Одинцовский и Раменский районы.

В "красной зоне" находятся Лотошинский район, городские округа Красноармейск и ЗАТО Звездный городок. Реализация программ по благоустройству дворов в этих муниципалитетах взята на особый контроль министерства ЖКХ Московской области, а также на общественный контроль со стороны ОНФ и областной Ассоциации председателей СМКД, подчеркивается в сообщении.

"Работа по комплексному благоустройству дворов активно ведется в Московской области уже третий год подряд. Ежегодно приводится в нормативное состояние не менее 10% от общего количества дворов, требующих благоустройства. За 2015 и 2016 годы было благоустроено 3194 дворовых территории", — отметил Пестов.