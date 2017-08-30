Часть работ по созданию парка "Мечта" завершили в Наро-Фоминске

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Специалисты завершили работы первой очереди по созданию нового парка "Мечта" в городском поселении Селятино Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

"В парке провели работы по устройству дорожно-тропиночной сети, освещению, расчистке территории, установке детской игровой и спортивных площадок; проведены ландшафтные работы, установлены беседки и парковая мебель. Финансирование проекта осуществлялось из бюджетов Московской области и городского округа Селятино", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, работы по благоустройству территории парка будут продолжены. Планируется установка системы видеонаблюдения, интегрированной в систему "Безопасный регион". Завершение работ и приведение парка к региональному парковому стандарту запланировано на 2019 год в рамках госпрограммы "Культура Подмосковья".

Московская область является единственным регионом Российской Федерации, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, в котором принята государственная программа "Культура Подмосковья" на 2017-2021 годы и подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области". В программах предусмотрены средства на создание новых и благоустройство существующих парков в объеме 2 миллиарда рублей, дополняется в сообщении.

"Эти средства обеспечивают создание новых парков Подмосковья. Если в 2013 году их было 25, то в 2016 году — 82. Рост составил почти в 3,5 раза. В 2017 году на создание новых и благоустройство существующих парков из областного бюджета выделено 492 миллиона рублей", — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, это позволило начать работы по созданию девяти новых парков культуры и отдыха (Голицыно, Монино, Пушкино, Королев, Фрязино, Реутов, Красноармейск, Запрудня, Селятино) и благоустройству 11 существующих парков культуры и отдыха (Ногинск, Сергиев Посад, Шатура, Домодедово, Егорьевск, Ивантеевка, Кашира, Серебряные Пруды, Электрогорск, Клинский и Одинцовский районы).