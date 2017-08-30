В Раменском районе Подмосковья построили жилой дом на 320 квартир

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации получил жилой дом в деревне Островцы Раменского района, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев сообщил, что объект готов к вводу в эксплуатацию. Застройщиком выступает ООО "Ависта". Финансирование — средства инвестора.

"Площадь 17-этажного дома составляет 17,7 тысячи квадратных метров. Новостройка рассчитана на 320 квартир, общая жилая площадь которых составляет 16,7 тысячи квадратных метров", — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, первый этаж — нежилой и предназначен для коммерческих целей. На прилегающей территории обустроены игровая и спортивная площадки, места для отдыха и автостоянка. Также выполнено озеленение.

Объект оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения, заключается в пресс-релизе.