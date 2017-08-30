В Звездном городке открыли детскую площадку по программе "Наше Подмосковье"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева "Наше Подмосковье" новую детскую спортивно-игровую площадку открыли в Звездном городке, в церемонии участвовали министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин совместно с депутатом Мособлдумы Ириной Слуцкой, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ региона.

"Площадка установлена возле домов №№ 47-48, имеет площадь 450 квадратных метров и включает более 15 элементов: травмобезопасное резиновое покрытие, качели, карусель, два детских игровых комплекса, два спортивных комплекса, три турника, тренажер, качалку-балансир и песочный дворик. Также детская площадка имеет безопасное ограждение в виде забора с обтекаемыми элементами, информационный стенд, скамейки и урны", — говорится в сообщении.

По словам министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина, в Звездном городке будут установлены еще три таких площадки.

"Губернаторская программа по установке детских площадок очень хорошо воспринимается жителями, поэтому на заседании правительства Андреем Воробьевым было принято решение в текущем году установить 200 таких игровых комплексов. Этой программой мы помогаем муниципалитетам формировать комфортную городскую среду и обеспечить юных жителей Подмосковья безопасными игровыми площадками, которые в силу финансовой обеспеченности не могут себе позволить установку таких комплексов", — пояснил Хромушин.

По данным пресс-службы, губернаторская программа по установке новых детских площадок реализуется в Московской области уже четвертый год подряд. С 2013 по 2016 годы в рамках губернаторской программы установили почти 320 современных детских игровых площадок. С начала 2017 года в Подмосковье установлено уже 34 таких комплекса.

Кроме того, по программе комплексного благоустройства дворов за 2013-2016 годы муниципалитеты установили, заменили и отремонтировали более 3 тысяч детских площадок. Помимо установки игровых комплексов, муниципалитеты благоустраивают территорию, обустраивают пешеходные дорожки, устанавливают освещение и видеонаблюдение за детскими площадками. Все площадки отвечают современным стандартам, имеют мягкое прорезиненное покрытие и абсолютно безопасны для детей, заключается в материале.