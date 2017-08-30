Экологи проведут реабилитацию реки в подмосковном Подольске

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Реабилитацию реки Петрицы планируют провести в Подольске в рамках государственной программы области "Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017-2026 годы", говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

"Мероприятия по экологической реабилитации реки Петрицы в черте городского округа Подольск внесены в государственную программу Московской области "Экология и окружающая среда Подмосковья на 2017-2026 годы". Это сделано по инициативе Минэкологии, куда поступают многочисленные обращения жителей округа с жалобами на загрязнение и деградацию водного объекта", — говорится в сообщении.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, основным источником загрязнения Петрицы являются очистные сооружения микрорайона Климовск, которые, в силу своей изношенности, не обеспечивают очистку сточных вод до нормативных показателей. Реконструкция объекта является обязательным условием экореабилитации Петрицы.

По данным пресс-службы, на 2020 год намечено проведение проектно-изыскательских работ, в результате которых будет уточнено экологическое состояние реки и выявлены все источники ее загрязнения. Основные работы по экореабилитации, включая модернизацию очистных сооружений в Климовске, запланированы на 2021-2022 годы.

Министр также отметил, что власти муниципального образования могут уже в ближайшее время организовать работы по санитарной расчистке Петрицы от водной растительности, мусора, сухостойных и аварийных деревьев. Санитарная расчистка не требует разработки проектно-сметной документации, ее организация находится в компетенции местных властей.