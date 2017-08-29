Подмосковная спортсменка выиграла серебро на чемпионате мира по гребле

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Чехии прошел чемпионат мира по гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В чешском городе Рачице прошел чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях приняли участие гребцы из 30 стран, второе место заняла спортсменка из Подмосковья Александра Дупик. Первое место досталось британской спортсменке.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил Александру с достойным выступлением на чемпионате мира.

"Александра раз за разом доказывает, что она – одна из лучших в своем виде спорта. Спортивное Подмосковье гордится ее результатами", — отметил Роман Терюшков.