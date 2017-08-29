Первого сентября в Подмосковье стартует новый сезон КХЛ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В первой домашней встрече подольский "Витязь" сыграет против "Югры" из Ханты-Мансийска.

1 сентября подмосковный хоккейный клуб "Витязь" примет на домашнем льду команду "Югра" из Ханты-Мансийска. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Для зрителей первого домашнего матча сезона приготовлена развлекательная программа и зрелищное шоу. Хоккеисты "Витязя" приедут на матч в сопровождении байкеров клуба "Подольские волки". На территории ледового дворца запланированы конкурсы для болельщиков, а также выступления музыкальных коллективов Подольска.

Церемонию открытия посетят депутат Государственной Думы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, основатель Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев.