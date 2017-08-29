Разработки в сфере робототехники покажут в Подмосковье

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Фестиваль робототехники планируется провести в Московской области в конце осени.

Фестиваль робототехники проведут в Подмосковье в конце осени. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на начальника Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья Ирину Плещеву.

После встречи авторов лучших проектов молодежного слета "Я — гражданин Подмосковья" она отметила, что площадка для проведения фестиваля еще не определена.

"Возможно, он пройдет в доме правительства Московской области", — уточнила Плещева.

На фестивале представят различные разработки в сфере робототехники. Около двух тысяч человек будут участвовать в мероприятии.