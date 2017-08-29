Воробьев занял второе место в рейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров в топ-50 глав регионов России по упоминаниям и имиджу в СМИ в сфере ЖКХ за июль текущего года, говорится в сообщении пресс-службы компании "Медиалогия".

"Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Сергей Аксенов (Крым), Андрей Воробьев (Московская область), Сергей Собянин (Москва), Игорь Руденя (Тверская область) и Александр Бречалов (Удмуртия)", — говорится в материале.

Как уточняется в сообщении, на позицию Воробьева в рейтинге повлияли публикации в СМИ об итогах областной программы "Мой подъезд", заявления губернатора о переходе на единые тарифы ЖКХ в регионе до конца 2018 года и о важности мероприятий, направленных на благоустройство общественных пространств и защиту прав граждан-участников долевого строительства.

Важным фактором также стало поручение Воробьева строительному блоку правительства свести к минимуму количество обманутых дольщиков.

Рейтинг "Медиалогии" составляется на основе показателей состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, на что, в том числе, влияет и создаваемый имидж.