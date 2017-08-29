В лагере "Патриот" за лето отдохнули около 1,5 тыс детей из Подмосковья

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Торжественное закрытие шестой смены оздоровительной кампании 2017 года состоится в юнармейском лагере "Патриот" в среду, 30 августа, за лето в лагере отдохнули порядка полутора тысяч детей из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.
"В лагере отдохнули за лето 2017 года более 2 тысяч детей, из них 1,5 тысячи – из Московской области. Программа юнармейского лагеря "Патриот" направлена на нравственное, физическое и патриотическое воспитание", — сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
"Данный проект получил высокую оценку на проходившем в Московской области втором форуме социальных инноваций регионов, представители отметили его уникальность в части реализуемых программ, а также комфортного пребывания детей", — добавила министр.