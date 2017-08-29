Озимые культуры начали сеять в Подмосковье

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Московской области сельхозтоваропроизводители приступили к посеву озимых культур под урожай следующего года, всего озимыми будут засеяны 95 тысяч гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"На сегодня посеяны первые 2 тысячи гектаров. В этом году озимый сев планируется провести на площади 95 тысяч гектаров, в том числе озимой пшеницы на площади 90,5 тысяч гектаров, ржи — 2 тысячи гектаров, тритикале — 2,5 тысячи гектаров, что на 25% больше прошлогоднего сева", — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, к севу приступили городские округа Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Коломна, Озеры и Ступино. Первой культурой, семена которой легли в землю, стала пшеница, за ней — рапс. С началом осени хлеборобы начнут сеять рожь и тритикале. При этом лидирует Зарайск: здесь озимые культуры посеяны на площади 940 гектаров, в том числе 514 гектаров озимой пшеницы и 426 гектаров озимого рапса.

В других районах Подмосковья в настоящее время идет подготовка почвы и предпосевная обработка семян, заключается в материале.