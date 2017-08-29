В Подмосковье военные городки не готовы к зиме, сообщили местные власти

КРАСНОГОРСК (Московская область), 29 августа — РИА Недвижимость. Военные городки Московской области не готовы к зиме и отопительному сезону, сообщил журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

"У нас 17 военных городков, где проживает около 200 тысяч человек. К серьезным работам там по подготовке к зиме еще не приступали. На части объектов нет даже персонала. Этот вопрос мы будем обсуждать с министерством обороны", — заявил министр.

Министр назвал муниципалитеты, в которых ситуация по готовности к зиме хуже всего. "Наибольшее опасение вызывает ситуация в 3 военных городках Одинцовского района, также 3 крупных городка в Сергиево-Посадском районе. Есть риск по Солнечногорску", — отметил Хромушин.

Он считает, что ситуация с подготовкой к зиме в военных городках должна стабилизироваться через год благодаря внедрению новой организационной структуры, ответственной за состояние систем ЖКХ. Структуры будут созданы в форме государственных бюджетных учреждений.