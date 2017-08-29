Подмосковье будет готово к отопительному сезону 15 сентября

КРАСНОГОРСК, (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 29 августа – РИА Недвижимость. Подготовка с осенне-зимнему периоду и отопительному сезону в Подмосковье должна быть закончена к середине сентября, заявил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

"К 15 сентября планируем выйти на 100-процентную готовность Подмосковья к зиме", – сказал Хромушин на заседании правительства Московской области. По данным министра, по состоянию на конец августа, регион готов к отопительному периоду на 90%. Идет проверка готовности 2,5 тысяч котельных, 2,6 тысячи водозаборных узлов, 53 тысяч многоквартирных домов, более 10 тысяч километров теплосетей.

В десятке лучших муниципалитетов, где готовность к зиме практически 100%, Коломна, Шатура, Фрязино и Ленинский район. Среди муниципалитетов, где уровень готовности ниже общеобластного, Электрогорск, Дмитровский, Рузский районы и Солнечногорск. В этих муниципалитетах готовность менее 75%, отметил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам отстающих муниципалитетов активизировать работы по подготовке к зиме. "Прошу за оставшееся время провести необходимую работу по готовности всех подразделений и служб, а также котельных", – сказал глава региона, обращаясь к главам муниципалитетов по видеоселекторной связи.