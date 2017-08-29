В подмосковных Озерах завершают ремонт региональных автодорог

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Дорожные службы Московской области завершают работы по устройству асфальтобетонного покрытия на региональных автодорогах городского округа Озеры, говорится в сообщении пресс-службы ГБУ Московской области "Мосавтодор".

"На пяти участках региональных дорог в городском округе Озеры полностью завершено устройство верхнего слоя асфальтобетонного полотна. Всего программой ремонта текущего года предусмотрено обновление шести участков общей протяженностью 33 километра", — приводятся в материале слова генерального директора ГБУ Московской области "Мосавтодор" Владимира Цыцулина.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день на автодороге "Протасово-Фроловское" с 0 километра по 9,1 километр продолжается устройство асфальта. Работы на объекте планируется завершить в начале сентября. В ближайшее время на завершенных участках будет проводиться укрепление обочин и нанесение дорожной разметки термопластиком.

Как отмечается в материале, ознакомиться с адресным перечнем программы ремонта региональных автодорог на 2017 год можно на официальном сайте ГБУ "Мосавтодор".