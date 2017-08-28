Два наукограда Подмосковья получили субсидию Минобрнауки РФ

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Субсидии поспособствуют реализации инновационных проектов.

Министерством образования и науки подведены итоги конкурсного отбора мероприятий, представленных наукоградами России, способствующих реализации инновационных проектов и направленных на развитие производства инновационных товаров и услуг. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций Московской области.

Два из трех победивших мероприятия будут реализованы в Московской области.

"На создание многофункционального индустриального парка "Зона инновационного развития города Жуковский" будет выделено 50 миллионов рублей, на создание детского технопарка в Реутове – 21 миллион рублей. Инвестиции в науку – это инвестиции в будущее, наука обеспечивает нам постоянное движение вперед", — заявил Денис Буцаев, министр инвестиций и инноваций Московской области.

Конкурсный отбор направлен на поддержку мероприятий, которые реализуют стратегии социально-экономического развития наукоградов России. Общий размер субсидии из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий в 2018 году составит 96 миллионов рублей.