В Подмосковье наградили победителей чемпионата WorldSkills Russia

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Всероссийские соревнования проходили по 109 профессиональным компетенциям.

В подмосковном Красногорске наградили победителей чемпионата России "Молодые профессионалы" — WorldSkills Russia. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на правительство Московской области. Денежные премии и сертификаты были вручены 33 студентам, которые в мае представляли Подмосковье на национальном турнире в Краснодаре.

Соревнования проводились по 109 профессиональным компетенциям. Команда Московской области завоевала 32 медали, 12 из которых – золотые. Лучшие результаты ребята показали в геномной инженерии, геодезии, ремонте и обслуживании автомобилей.

"Сегодня практически все субъекты принимают участие в национальном чемпионате. Поэтому конкуренция между участниками становится более высокой и требования, которые предъявляют, тоже становятся более высокими. Поэтому в этом году Московская область участвовала в пилоте Демонстрационного экзамена", — сообщила Марина Захарова, министр образования Московской области.

Также Захарова отметила, что Подмосковье вступило в движение в 2012 году.

Московская область традиционно является одним из лидеров национального чемпионата. В Подмосковье готовят студентов по 23 компетенциям. На базе Королевского техникума 1 сентября откроется единственный в России Межрегиональный центр, где будут готовить кадры для строительной отрасли. Кроме того, в нем будут тренировать студентов и для участия в чемпионатах WorldSkills.