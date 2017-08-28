Расписание трансфера до аэропорта Жуковский изменится

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Изменения в расписании пассажирских перевозок вступили в силу с 28 августа.

График рейсов до аэропорта Жуковский от платформы "Отдых" и обратно изменился с 28 августа. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.

Дополнительные рейсы появятся во вторник в 06:10 от платформы "Отдых" и в 06:40 обратно. По средам пустят дополнительные автобусы в 14:05, 14:35, 15:05, 15:35 от платформы "Отдых", в обратном направлении — в 14:35, 15:05, 15:35, 16:05. В пятницу изменится время отправления трансфера из аэрогавани. Он будет отправляться из аэропорта не в 20:05, а в 19:55. В воскресенье пустят рейсы в 10:35, 11:00, 11:25 до аэропорта и в 11:00, 11:30, 12:00 из аэропорта.

Кроме того, время отправления ежедневных автобусов от платформы "Отдых", обычно отправляющихся в 11:50, сместится на пять минут, до 11:55. Время отправления 13-часового автобуса перенесут на 12:50. Из аэропорта автобус на 12:20 будет отправляться в 12:25, а автобус на 13:30 — в 13:25.

Рейсы в 13:25 и 14:00 с платформы "Отдых" и в 13:55 и 14:30 из аэропорта полностью отменят.