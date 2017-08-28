В Подмосковье трудоустроили более тысячи инвалидов с начала года

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Через центры занятости Подмосковья в текущем году нашли работу свыше тысячи инвалидов, в региональном банке вакансий размещено 1622 вакансии для данной категории граждан, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В 2017 году в центры занятости Подмосковья для поиска работы обратились 2190 инвалидов, из них трудоустроено 1095 человек", — приводятся в материале слова Забраловой.

По данным пресс-службы, всего в регионе проживает более 120 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья трудоспособного возраста, из них работают 35 тысяч человек.

"В настоящее время в региональном банке вакансий размещено 1622 вакансии для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Трудоустройство инвалидов предусматривает ряд условий. К примеру, их ежегодный оплачиваемый отпуск составляет не менее 30 календарных дней. Рабочая неделя сотрудника с III группой инвалидности не должна превышать 40 часов, сотрудника с I или II группой — 35 часов", — отметила первый зампред.

Как отмечается в материале, в 2016 году через службу занятости Подмосковья было трудоустроено 1,8 тысячи инвалидов.