В подмосковном Красногорске построили два новых жилых дома

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Рабочие завершили строительство двух жилых домов в деревне Глухово городского округа Красногорск, объекты готовы к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"После проведения итоговой проверки, заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выданы жилым домам №46 и №47, расположенным в деревне Глухово городского округа Красногорск", — приводятся в материале слова начальника Главгосстройнадзора Московской области Руслана Тагиева.

По данным пресс-службы, дома были возведены в рамках первого этапа восьмой очереди строительства на территории малоэтажной жилой застройки "Рублевское предместье".

Как отмечается в материале, общая площадь дома № 46 составляет 8563 квадратных метра. Площадь дома № 47 — 8587 квадратных метров. Каждый 7-этажный дом рассчитан на 108 квартир, среди которых: студий — 36, однокомнатных — 36, двухкомнатных — 36. В проекте учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан.

Выполнено благоустройство придомовой территории. Установлена детская игровая площадка. Застройщиком выступает ЗАО "Новая Усадьба".

"Дома готовы к вводу в эксплуатацию", — отметил руководитель Главгосстройнадзора региона Руслан Тагиев.