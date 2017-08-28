У подмосковных газет появятся мобильные приложения

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мобильные приложения появятся у муниципальных газет Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Приложения будут разработаны и появятся в сети в течение года, уточняется в документе.

"Мы планируем все муниципальные издания перевести на мобильную версию. Сейчас у каждой муниципальной газеты есть свой сайт и они представлены в соцсетях. В течение года мы сделаем все для того, чтобы у каждой газеты появилось свое мобильное приложение. Чтобы было удобно, и молодежь могла в смартфонах открывать газеты через приложение", — сообщила руководитель Главного управления по информационной политике Московской области в ранге министра Анастасия Звягина во время посещения редакции Подольского информагентства, ее слова приводятся в документе.

В состав агентства входит главная газета городского округа — "Подольский рабочий", которая в этом году отмечает 100-летие.

По поручению губернатора в 2016 году в Подмосковье началась модернизация муниципальных СМИ. Всего в регионе 53 информагентства, имеющих также печатные версии. При редакциях открыты школы молодых журналистов, отмечается в документе.