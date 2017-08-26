В лучшей школе Подмосковья-2017 построят новый корпус и ФОК

ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская область), 26 авг- РИА Недвижимость. Новый корпус с общежитием и физкультурно-оздоровительным комплексом построят в физтех-лицее имени П. Л. Капицы в Долгопрудном к концу 2017 года.

Ход строительных работ на территории лицея и готовность учреждения к новому учебному году проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По словам директора ГОБУ "Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности" — "Физтех-лицей" им. П. Л. Капицы Марины Машковой, сейчас готовность нового корпуса составляет более 60%. Строительно-монтажные и отделочные работы идут в графике.

"Через год здесь будет очень красивый кампус. Общежитие рассчитано на 300 мест, ведь с каждым годом все больше желающих у нас обучаться. Звонят и пишут со всей страны", — сказала Машкова.

Сейчас интернат может принять для проживания порядка 50 учеников старших классов. После сдачи нового корпуса с общежитием физтех-лицей сможет предоставить места для круглосуточного пребывания и младшеклассникам.

Губернатор еще раз поздравил коллектив физтех-лицея со званием лучшей школы Московской области 2017 года по качеству образования, напомнив, что учебное заведение уже дважды становилось лидером регионального рейтинга. "Стабильность — признак мастерства. Все успехи лицея — это успех команды", — сказал Воробьев на встрече с педагогическим коллективом.

Из сопроводительных материалов, предоставленных пресс-службой губернатора Московской области, следует, что в 2017 году из 56 выпускников лицея набрал 100 баллов по результатам ЕГЭ 1 ученик, более 90 баллов — 4 ученика. Более 75% поступивших в вузы, — студенты МФТИ. Учащиеся физтех-лицея в Долгопрудном неоднократно становились призерами региональных, всероссийских и международных естественно-научных олимпиад.