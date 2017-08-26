В подмосковных школах растиражируют методики физтех-лицея Долгопрудного

ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская область), 26 авг — РИА Новости. Лучшие методики преподавания и другие наработки физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном будут растиражированы в других школах Подмосковья, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы заинтересованы в том, чтобы физтех-лицей был визитной карточкой Подмосковья. С него должны брать пример другие школы. На встрече с педагогами мы обсуждали разные системы обучения и воспитания, здесь используются самые передовые методики, которые, мы рассчитываем, будут перенимать другие школы Подмосковья. Мы заинтересованы в том, чтобы каждая школа давала качественное образование и качественное воспитание. Надеюсь, физтех-лицей даст нам и новых директоров школ из числа своих педагогов. Они тоже могут руководить коллективами и давать качественное образование", — сказал Воробьев после встречи с педагогическим коллективом физтех-лицея.

ГОБУ "Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности" — "Физтех-лицей" им. П. Л. Капицы в этом году получила звание "Лучшая школа Московской области 2017 года. Здесь обучаются порядка 500 учеников.

К концу года на территории физтех-лицея, работающего в режиме интерната, построят корпус с общежитием и физкультурно-оздоровительным комплексом. В общежитии смогут проживать порядка 300 учеников и преподавателей.