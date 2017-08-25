Технопарки Подмосковья стали участниками форума "Армия-2017"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ассоциация кластеров и технопарков выступила организатором специальной экспозиции "Инновационный клуб" на форуме "Армия-2017". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В выставке участвовали представители органов законодательной и исполнительной власти, члены ассоциации, в том числе руководители технопарков, особых экономических зон, специализированных организаций промышленных кластеров, нанотехнологических центров, а также центров развития кластеров.

"Инновационный клуб" открыли круглым столом на тему "Роль инфраструктуры инноваций в развитии технологий". Как сообщил директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко, начиная с 2015 года ассоциация каждый год разрабатывает рейтинг технопарков. В этом году составят новый рейтинг. В него войдут более 30 технопарков из более, чем 20 регионов страны.

Помимо этого, в 2017 году ассоциация впервые подготовила рейтинг особых экономических зон технико-внедренческого и промышленно-производственного типа. Его представят в октябре текущего года.

Во время дискуссии участники поговорили о наиболее эффективных практиках развития инфраструктуры инноваций. Также участники подняли вопросы кадров, поиска высокопрофессиональных специалистов, массового внедрения новых разработок.

На форуме говорили и о детских технопарках. Директор "Кванториума" Дмитрий Федотов сказал, что детские технопарки способствуют решению вопросов с подготовкой будущих специалистов в научно-технической сфере.

Министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев отметил, что сотрудничество технопарков с оборонно-промышленным комплексом вполне закономерно.

"Сегодняшние инновационные и высокотехнологичные разработки резидентов технопарков зачастую могут быть адаптированы под нужды ОПК, несмотря на то, что создаются они совершенно в других целях", — высказался Денис Буцаев.

Во время круглого стола участники отметили, что в Московской области уже разрабатываются способы поддержки технопарков.

"Мы сейчас активно встречаемся с представителями профильного министерства, обсуждаем необходимые меры поддержки. Буквально две недели назад прошло рабочее совещание, на котором было заявлено, что до конца года планируется утвердить соответствующие меры поддержки для технопарков, чтобы в 2018 году они уже работали", — заявил Павел Яблоков, генеральный директор люберецкого технопарка "Лидер".