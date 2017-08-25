В Подмосковье поощрят 17 тысяч сотрудников МВД за эффективную работу

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей ждет свыше 17 тысяч сотрудников МВД в московском регионе за эффективную работу в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на ГУ МВД России по Подмосковью.

Премию выдадут сотрудникам МВД за достижения значений, установленных планом, по снижению общего числа зарегистрированных преступлений, которые были совершены в общественных местах.

Список с фамилиями сотрудников, которые получат премию, подготовит Главное управление МВД России по Московской области.