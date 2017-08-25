В Подмосковье в системе "Безопасный регион" работают около 12 тысяч камер

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Почти 12 тысяч камер видеонаблюдения было подключено на территории Подмосковья к системе "Безопасный регион". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Он сообщил, что в систему "Безопасный регион" уже интегрировано 11 733 видеокамеры. К концу года их число планируется довести до 15 тысяч.

Камеры видеонаблюдения устанавливают в местах массового пребывания людей, а также ими охвачены все социально значимые объекты.

Пестов заявил, что правоохранительные органы обращаются к данным, зафиксированным камерами системы "Безопасный регион" в 2017 году на 66% чаще, чем годом ранее.

"Во многом благодаря развитию системы за первые семь месяцев 2017 года количество преступлений, зарегистрированных правоохранительными органами в общественных местах, уменьшилось на 10% относительно аналогичного периода прошлого года", — подчеркнул Пестов.