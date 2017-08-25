Рекультивацию полигона "Кучино" в Балашихе начнут в марте 2018 года

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов "Кучино", который находится в Балашихе, начнутся в марте 2018 года. Разработку проекта закончат до февраля 2018 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя главы администрации Балашихи Дмитрия Козырева.

"Рекультивацию полигона планируется начать в марте 2018 года. Компания "Биорем" проводит предрекультивационные работы, которые ведутся согласно дорожной карте, график выдерживается", — рассказал Дмитрий Козырев.

Он также отметил, что на данном этапе подготовки к рекультивации 40% полигона засыпали грунтом. Каждый день на свалку приезжает порядка 350 грузовых машин с землей. А уже с 28 августа начнут откачку фильтрата.

Определили единого поставщика на уровне правительства РФ. Распоряжение вышло 24 августа. Со следующей недели с компанией заключат контракт на разработку проекта рекультивации. Выполненный проект должен будет пройти государственную и экологическую экспертизу, а также слушания общественности до первого февраля.