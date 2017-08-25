В подмосковных Химках завершили строительство трех домов

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Рабочие окончили строительство трех жилых домов в городском округе Химки Московской области, объекты готовы к вводу в эксплуатацию, под зданиями обустроена подземная автостоянка на 197 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

"Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано трем жилым домам (корпуса N1, N2 и N3), расположенным на улице 9 Мая в микрорайоне 8 городского округа Химки", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, застройщиком здания является — ООО "АГИАСМА". Площадь корпуса N1 составляет 47536 кв. метров. К заселению готовы 744 квартир, среди которых — 336 студий, 192 однокомнатных, 192 двухкомнатных, 24 трёхкомнатных.

Как отмечается в материале, объекты готовы к вводу в строй. Площадь корпуса N2 составляет 16434 квадратных метра. К заселению готовы 216 квартир, среди которых — 24 студий, 72 однокомнатных, 96 двухкомнатных, 24 трёхкомнатных. Площадь корпуса №3 составляет 17876 кв. метров. К заселению готовы 264 квартиры, среди которых — 96 студий, 96 однокомнатных, 48 двухкомнатных, 24 трёхкомнатных.

Под зданиями обустроена подземная автостоянка на 197 машино-мест. Выполнено благоустройство дворовой территории по всем современным стандартом. Во дворе дома оборудована детская и спортивная площадки, установлены малые архитектурные формы, обустроены гостевые парковки для автомобилей, заключается в пресс-релизе.