В Подмосковье повысили квалификацию свыше 1,7 тысячи работников сферы ЖКХ

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Более 1,7 тысячи работников предприятий ЖКХ повысили квалификацию с начала года на базе учебно-курсового комбината ЖКХ в Балашихе, сотрудники жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих предприятий повышают квалификацию без отрыва от производства, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С начала 2017 года прошли обучение по повышению квалификации в сфере ЖКХ более 1,7 тысячи специалистов. Больше всего специалистов было обучено по специальностям "Оператор котельной", "Эксплуатация лифтов", "Охрана труда", "Электробезопасность", "Грузоподъемные механизмы", "Водитель погрузчика", "Слесарь-сантехник", "Электрогазосварщик", — приводятся в материале слова Пестова.

Он подчеркнул, что впервые в этом году для специалистов внедрена дистанционная форма обучения. Благодаря этому сотрудники жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих предприятий повышают свою квалификацию без отрыва от производства.

"В ходе дистанционного обучения каждый специалист получает логин и пароль от выбранного им курса и начинает изучение материала. После изучения курса сдается итоговый экзамен. В случае успешной сдачи обучающийся получает удостоверение о повышении квалификации", — отметил Пестов.