В подмосковном Королеве утвердили стратегию развития до 2025 года

МОСКВА, 25 авг — РИА Недвижимость. Стратегия развития на 2017-2025 годы утверждена в подмосковном Королеве, сообщается на портале городской администрации.

"На очередном заседании депутаты Городского совета утвердили стратегию социально-экономического развития Королева как наукограда Российской Федерации на 2017–2025 годы и план мероприятий по ее реализации", – говорится в материалах сайта.

Ключевыми ценностями наукограда в документе обозначены: продвинутая космическая наука и промышленность, умное муниципальное управление с активным гражданским участием, кластерная организация деятельности и социальная ответственность бизнеса. Среди стратегических целей и задач — создание научно-промышленной территории для эффективного управления, устойчивого развития и обеспечения конкурентоспособности космической промышленности на глобальном рынке, благоустройство, создание творческой культурной среды, повышение интеллектуального и эмоционального потенциала, а также реализация концепции "умный город".

Стратегия была разработана специалистами Высшей школы экономики, уточняется в сообщении. Принятие документа позволит Королеву сохранить статус наукограда и продолжить принимать участие в государственных программах софинансирования.

Основной базой для развития Королева как крупнейшего в России наукограда в документе назван научно-производственный комплекс, в составе которого работает 21 крупное и среднее предприятие. Также в городе расположены Центр управления полетами Роскосмоса, информационно-аналитический центр системы ГЛОНАСС, работают более тысячи средних и малых научно-исследовательских и промышленных предприятий различной специализации.