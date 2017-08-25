Автобусы "Мострансавто" оснастят валидаторами до конца 2017 года

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Автобусы ГУП МО "Мострансавто" оснастят валидаторами, сообщается в материалах на сайте компании.

"Более 3,2 тысячи автобусов "Мострансавто" оснащены на данный момент стационарным оборудованием для безналичной оплаты проезда картой "Стрелка", из них около 1 тысячи оснащены турникетами", — говорится в сообщении. В нем уточняется, что больше всего автобусов с новой системой работает в Коломенском филиале Мострансавто — 285 единиц и в Люберецком филиале — 227 единиц. Более 150 автобусов оснащены стационарным оборудованием в Одинцовском, Химкинском и Ногинском филиалах.

По словам генерального директора "Мострансавто" Владислава Мурашова, слова которого приводятся в сообщении, до конца 2017 года стационарным оборудованием для безналичной оплаты проезда картой "Стрелка" будет оснащен весь подвижной состав предприятия — это свыше 4,2 тысячи единиц.

Пассажиры, не имеющие транспортных карт, смогут приобрести их у водителя или расплатиться за проезд наличными, получив билет. Оплата социальными и банковскими картами на данный момент также проводится через водителя или кондуктора посредством мобильного терминала. В планах предприятия — реализовать оплату посредством стационарного оборудования всеми видами карт, добавляется в материале.

Оснащение подвижного состава Мострансавто стационарным оборудованием для безналичной оплаты проезда — совместный проект правительства Московской области, "Мострансавто"и АО "УЭК", заключается в сообщении. Цель проекта — сделать процесс оплаты проезда и сбор доходов предприятия, максимально комфортным и прозрачным.