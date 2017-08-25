ВС подтвердил иск Минэкологии Подмосковья к "Петелинской птицефабрике"

МОСКВА, 25 августа — РИА Новости. Верховный суд РФ вынес решение в пользу Минэкологии Подмосковья в споре с ЗАО "Петелинская птицефабрика", говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

В 2015 году инспекторы ведомства выявили некорректную работу очистных сооружений ЗАО "Петелинская птицефабрика" в поселке Часцы (Одинцовский район — ред.), уточняется в документе. "Лабораторные исследования стоков показали превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ, нефтепродуктов, азота и фосфатов, по некоторым показателям в 20 раз", — приводятся в нем слова министра экологии и природопользования региона Александра Когана.

Нарушитель оплатил административный штраф размером 60 тысяч рублей, но отказался добровольно возместить ущерб окружающей среде, оцененный в 17,2 миллиона рублей.

При этом, поясняется в пресс-релизе, ЗАО "Петелинская птицефабрика" пыталось оспорить постановление министерства в судах нескольких инстанций и избежать возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде Одинцовского района. Однако все суды вставали на сторону министерства экологии Подмосковья, а в августе Верховный суд РФ поставил точку в споре, отказав ЗАО "Петелинская птицефабрика" в удовлетворении кассационной жалобы.