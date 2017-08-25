В Подмосковье к системе "Безопасный регион" подключили почти 12 тысяч камер

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В систему "Безопасный регион" на территории Московской области уже интегрированы около 12 тысяч видеокамер, до конца года должны подключить еще 3 тысячи камер, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Как отмечается в материале, развитие системы видеонаблюдения "Безопасный регион" ведется в рамках госпрограммы "Безопасность Подмосковья".

"В региональную систему "Безопасный регион" уже интегрировано 11733 видеокамер. К концу 2017 году количество интегрированных в систему "Безопасный регион" на территории Подмосковья планируется довести до 15 тысяч", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в обязательном порядке видеокамерами оборудуются места массового пребывания людей — парки, центральные площади и перекрестки, въезды в города и микрорайоны, наиболее оживленные пешеходные переходы. Видеонаблюдением также охватываются все социально значимые объекты — детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры, спорта и другие.

По словам Пестова, важно, что система "Безопасный регион" становится более востребованной со стороны правоохранительных органов.

"Так, количество обращений правоохранительных органов к данным, зафиксированным видеокамерами, интегрированными в систему "Безопасный регион", в 2017 году увеличилось на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом благодаря развитию системы "Безопасный регион" за первые семь месяцев 2017 года количество преступлений, зарегистрированных правоохранительными органами в общественных местах, уменьшилось на 10% относительно аналогичного периода прошлого года", — подчеркнул Пестов.