В Балашихе рассказали, когда начнут работы по рекультивации свалки "Кучино"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Рекультивация мусорного полигона "Кучино" начнется в марте 2018 года, сообщается на сайте городского округа Балашиха.

"Рекультивация полигона начнется в марте 2018 года. Компания "Биорем" проводит предрекультивационные работы, которые ведутся согласно дорожной карте, график выдерживается", — сказал замглавы администрации округа Дмитрий Козырев, слова которого цитируется на сайте.

Как отмечается на сайте, сейчас 40 процентов полигона уже засыпано грунтом. Ежедневно на свалку прибывает около 350 грузовых машин земли. С 28 августа начнутся работы по откачке фильтрата.

Как указывается в сообщении, распоряжение по поводу определения единого поставщика, с которым на следующей неделе будет заключен контракт на проектирование работ по рекультивации, вышло 24 августа на уровне правительства Российской Федерации. До 1 февраля проект должен будет пройти экологическую и государственную экспертизу, а также общественные слушания.

Проблему утилизации мусора в Подмосковье подняли жители Балашихи, пожаловавшись 15 июня во время "прямой линии" президенту России Владимиру Путину на мусорный полигон "Кучино", расположенный поблизости от их домов. Президент потребовал, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время. Подмосковные власти приняли решение о незамедлительном закрытии мусорного полигона 23 июня.