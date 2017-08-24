В Подмосковье начали прививать от гриппа детей

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Московской области началась вакцинация детей от гриппа. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой. Всего в этом году планируется привить от гриппа 2,9 миллиона человек, из них 872,8 тысячи — дети.

"В регион поступила первая партия вакцин для детей от гриппа — 207 тысяч доз, детей можно прививать от гриппа с шестимесячного возраста", — пояснила Ольга Забралова.

Вакцинация взрослого населения началась в Подмосковье 11 августа. На сегодняшний день привито 87 тысяч жителей области.

В 2016 году в регионе против гриппа привили более 2,6 миллиона человек.