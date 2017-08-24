Предприятиям Московской области выделят льготные кредиты на развитие

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Фонд развития промышленности Подмосковья выделит предприятиям обрабатывающей промышленности почти 950 миллионов рублей в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу управления промышленной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области Олега Исаева.

Деньги будут выделены в виде ссуды под льготные 5% годовых на пятилетний срок. По словам Исаева, пока на кредиты подано 14 заявок на общую сумму 725 миллионов рублей.

"Всего у нас порядка 950 миллионов, которые мы должны освоить в 2017 году. На данный момент 14 заявок в высокой степени готовности находятся на рассмотрении в фонде. Компании по этим заявкам претендуют на 725 миллионов рублей", — сказал Исаев.

Фонд развития промышленности основан в Подмосковье в 2017 году для поддержки этой отрасли, привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест.