Школа-интернат имени Капицы стала лучшей в Подмосковье

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Рейтинг лучших школ Московской области составили по итогам 2016/2017 учебного года, сообщает телеканал "360". Критериями оценки были качество преподавания и организация учебного процесса.
Топ-10 лучших школ Подмосковья:
1. ГОБУ Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности имени П. Л. Капицы.
2. Долгопрудный городской округ. МАОУ физико-математический лицей №5.
3. Королев. МАОУ Лицей научно-инженерного профиля.
4. Жуковский. МОУ Лицей №14.
5. Долгопрудный. МАОУ Гимназия №12.
6. Щелковский муниципальный район. МБОУ гимназия.
7. Лыткарино городской округ. МОУ Гимназия №7.
8. Жуковский городской округ. МОУ Гимназия №1.
9. Дмитровский муниципальный район. МОУ Дмитровская гимназия "Логос".
10. Раменский муниципальный район. МОУ Гимназия г. Раменское.
Ознакомиться с полным списком лучших школ Московской области можно на сайте телеканала "360".