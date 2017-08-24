Школа-интернат имени Капицы стала лучшей в Подмосковье

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Рейтинг лучших школ Московской области составили по итогам 2016/2017 учебного года, сообщает телеканал "360". Критериями оценки были качество преподавания и организация учебного процесса.

Топ-10 лучших школ Подмосковья:

1. ГОБУ Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности имени П. Л. Капицы.

2. Долгопрудный городской округ. МАОУ физико-математический лицей №5.

3. Королев. МАОУ Лицей научно-инженерного профиля.

4. Жуковский. МОУ Лицей №14.

5. Долгопрудный. МАОУ Гимназия №12.

6. Щелковский муниципальный район. МБОУ гимназия.

7. Лыткарино городской округ. МОУ Гимназия №7.

8. Жуковский городской округ. МОУ Гимназия №1.

9. Дмитровский муниципальный район. МОУ Дмитровская гимназия "Логос".

10. Раменский муниципальный район. МОУ Гимназия г. Раменское.

Ознакомиться с полным списком лучших школ Московской области можно на сайте телеканала "360".