Подмосковье вошло десятку регионов-экспортеров по итогам I квартала

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. За I квартал 2017 года Подмосковье вошло в десятку регионов России по объему экспорта. Из региона экспортировали товары на один миллиард долларов США, сообщил телеканал "360" со ссылкой на совет по импортозамещению Московской области.

В регионе работает 563 компании-экспортера. Сообщается, что по показателю экспорта область находится на втором месте в Центральном федеральном округе и на девятом в России. За минувший год регион экспортировал товаров на 4,7 миллиарда долларов.