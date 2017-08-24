Подмосковные учителя иностранных языков смогут стажироваться за рубежом

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, обращаясь к участникам форума педагогической общественности "Современное образование — лидерство Подмосковья", отметил, что каждый учитель должен иметь возможность пройти стажировку, сообщил телеканал "360".

Андрей Воробьев напомнил, что важна не только форма, но и содержание. По его словам, есть заинтересованность в том, чтобы каждый учитель не останавливался в своем развитии и имел возможность стажироваться.

Учителям предложат две программы стажировки — в России и за ее пределами. Учителя иностранных языков смогут стажироваться за рубежом. Также планируется организовать стажировки в партнерстве со Сбербанком, Яндексом и Сервис.ру.

В форуме "Современное образование — лидерство Подмосковья" участвуют около тысячи человек, среди них директора школ, руководители вузов и учреждений профобразования и вузов, и учителя — лауреаты губернаторских премий и победители федеральных и региональных конкурсов.