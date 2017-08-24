В Подмосковье поощрят учителей, подготовивших стобалльников для ЕГЭ

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Красногорске начал работу форум педагогической общественности "Современное образование — лидерство Подмосковья", сообщил телеканал "360".

1 сентября в средние учебные заведения области пойдет на 40 тысяч больше учеников, чем в 2016 году. Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, число первоклассников увеличилось на семь тысяч человек.

"Мы внимательно следим за качеством образования. В 2017 году принято решение увеличить финансирование со 120 до 156 миллиардов рублей. Сделали самое большое вливание в систему образования", — отметил Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев особо подчеркнул, что повышение качества образования в школах необходимо. Поэтому каждому учителю, подготовившему ученика, который сдаст ЕГЭ на 100 баллов, будет выплачиваться премия в размере 100 тысяч рублей.

Глава Подмосковья напомнил, что Московская область входит в топ-5 лучших регионов РФ по образованию и поблагодарил учителей за качественную работу.

Участниками форума "Современное образование — лидерство Подмосковья" стали более 900 директоров школ, руководители учреждений профобразования и вузов области, победители федеральных и региональных конкурсов и учителя — лауреаты премий Губернатора.

Главы и заместители глав муниципальных образований Московской области и представители педагогической общественности участвуют в форуме в режиме видеоконференции.

На сайте правительства Московской области идет прямая трансляция форума. К ней подключены более 40 тысяч педагогов — все педагогические коллективы школ регионе.