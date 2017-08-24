Мобильная лаборатория по проверке лекарств появилась в Подмосковье

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Выборочную экспертизу качества лекарственных препаратов, поступающих на склад, проведут специалисты "Мособлмедсервиса" с помощью мобильной лаборатории, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

"Министерством здравоохранения Московской области создается мобильная лаборатория, оснащенная современными спектрометрами, что поможет расширить территориальный охват контроля качества лекарственных средств", — сообщается в документе.

В нем говорится, что простота и высокая скорость экспресс анализа позволит еженедельно осуществлять скрининг более 100 номенклатурных позиций лекарственных препаратов в твердых и жидких средах без вскрытия и нарушения целостности упаковки.

"Оценке качества будут подлежать не только лекарственные препараты, предназначенные для льготных категорий граждан, медикаменты госпитального звена, но и коммерческие лекарственные препараты, реализуемые через государственную аптечную сеть на территории Московской области", — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова.