Подмосковные педагоги получат 100 тысяч рублей за подготовку стобалльников

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Подмосковные педагоги, чьи ученики набрали 100 баллов на едином госэкзамене, получат 100 тысяч рублей, заявил губернатор Московский области Андрей Воробьев.

"Если учитель готовит стобалльника, он будет получать 100 тысяч рублей. Марина Борисовна (Захарова, министр образования Подмосковья — ред.) мое поручение слышала, и я попрошу по результатам этого экзамена премировать учителей", — сказал Воробьев, выступая на форуме "Современное образование — лидерство Подмосковья" в Красногорске.

На форуме собрались подмосковные педагоги, директора образовательных учреждений, чиновники в сфере образования. Дистанционно в работе форума приняли участие 40 тысяч педагогов. В рамках форума обсуждались перспективные направления развития системы образования, в том числе прошли панельные дискуссии, мастер-классы.

Перед участниками мероприятия выступили главный редактор "Учительской газеты" Петр Положевец, директор Федерального института развития образования, академик РАО Александр Асмолов, профессор Московской школы управления "Сколково" Павел Лукша, министр образования Московской области Марина Захарова. Пройдут панельные дискуссии "Мотивация. Воспитание. Будущее", "Цифровые образование и социализация", мастер-классы.

Тема поощрения педагогов Московской области, чьи ученики набрали 100 баллов на едином госэкзамене в 2017 году, прозвучала во время прямого эфира с губернатором на телеканале "Подмосковье 360" 27 июля этого года.