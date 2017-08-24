Более 300 школьных автобусов проверили в Подмосковье перед Днем знаний

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На территории Московской области в преддверии 1 сентября проверили готовность свыше 300 школьных автобусов к перевозке учащихся к общеобразовательным учреждениям, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Проверку прошли автобусы во всех муниципальных образованиях, в которых осуществляются перевозки на школьных маршрутах. Всего проинспектировано 314 автобусов, 34 из них в неполном объеме соответствуют требованиям безопасности по перевозке детей. До начала нового учебного года все замечания должны быть устранены, транспортные средства пройдут повторную проверку", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

По данным пресс-службы, результаты проверки направлены в областное министерство образования и муниципалитеты Подмосковья.

В материале напоминается, что школьные автобусы должны быть оснащены системой контроля скорости и режима труда водителей, системой спутниковой навигации "ГЛОНАСС", сиденья должны быть оснащены ремнями безопасности, а проход в салоне оборудован поручнями.

Кроме того, в салоне автобусов должны быть установлены сигнальные кнопки "Просьба об остановке", а рабочее место водителя оборудовано устройством звукового приема и световыми сигналами о необходимости остановки.