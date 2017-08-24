В подмосковном Лыткарино начали строить новый жилой дом

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Рабочие приступили к строительству жилого дома в микрорайоне 4А подмосковного Лыткарино, планируется, что работы закончатся в III квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"Извещение о начале строительства двухсекционного девятиэтажного жилого дома на улице Колхозная городского округа Лыткарино поступило в Главгосстройнадзор", — сказал глава ведомства Руслан Тагиев.

По данным пресс-службы, в доме будет 101 квартира, из которых 33 однокомнатных, 52 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. Входные группы здания будут спланированы с учетом доступности для инвалидов. Рядом с домом появится парковка на 63 места, будут оборудованы детские и спортивные площадки.

Как отмечается в материале, застройщик объекта — акционерное общество "ЮИТ Московский регион", финансирование происходит на средства инвестора. Планируется, что строительство будет завершено в III квартале 2020 года.