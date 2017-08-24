В Подмосковье планируют привить от гриппа более 870 тысяч детей

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Вакцинацию детей против гриппа начали в Московской области, прививки планируют сделать более чем 870 тысячам детей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"В 2017 году в Подмосковье планируется привить от гриппа 2,9 миллиона человек, в том числе 872,8 тысячи детей. В регион поступила первая партия вакцин для детей от гриппа — 207 тысяч доз, детей можно прививать от гриппа с шестимесячного возраста. Вакцинация взрослого населения региона началась раньше — на сегодняшний день привиты 87 тысяч жителей области", — сказала Забралова.

По данным пресс-службы, прививочная кампания стартует раньше сезона гриппа, так как вакцина начинает действовать не сразу. Для вакцинации жителям Подмосковья необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Как отмечается в матриале, сделать прививки от гриппа особенно рекомендуется пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным и детям, а также работникам сфер образования, обслуживания, транспорта. В прошлом году в Московской области против гриппа привили более 2,6 миллиона человек.