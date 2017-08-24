Приложение подмосковной "Системы-112" скачали уже около 12 тысяч раз

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Порядка 12 тысяч пользователей скачали мобильное приложение "Система-112" Подмосковья со дня его запуска, через мобильное приложение операторами принято и обработано более 2,2 тысячи вызовов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Со дня запуска мобильного приложения системы-112 на территории Подмосковья его скачали и установили уже порядка 12 тысяч пользователей. За месяц через мобильное приложение операторами уже принято и обработано более 2,2 тысячи вызовов. Это первое подобное мобильное приложение, внедренное на территории Российской Федерации", — приводятся в материале слова Пестова.

По данным пресс-службы, чаще всего с помощью мобильного приложения пользователи вызывают скорую помощь и экстренные службы на место ДТП. С его помощью пользователи могут оперативно сообщить о случившееся чрезвычайной ситуации и вызвать необходимые экстренные службы.

Как отмечается в материале, в приложении внедрен специальный раздел, где размещена карта региона с отмеченными на ней адресами экстренных служб и госучреждений. С помощью карты можно найти адрес ближайшей больницы, МФЦ, отдел полиции и так далее. При выборе учреждения на карте отображается его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон.

Еще одна важная функция мобильного приложения системы-112 Московской области — возможность размещения информации о потерявшихся людях и животных. Также данный сервис упростит поиск заблудившихся в лесу людей. При обращении через мобильное приложение в карточку происшествия автоматически передаются координаты абонентского устройства.

Также в мобильном приложении размещена справочная информация о способах оказания первой помощи и действиях при различных чрезвычайных ситуациях. Скачать мобильное приложение системы-112 Подмосковья можно в Google Play и App Store, а также с помощью QR-кода.