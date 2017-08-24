В подмосковных Люберцах начали строить новый склад

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Рабочие приступили к возведению складского здания в поселке Красково городского округа Люберцы, все работы планируют окончить в первом квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства здания складского назначения, расположенного в поселке Красково городского округа Люберцы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, общая площадь одноэтажного складского здания составит 1565 квадратных метров. В здании проектом предусмотрено наличие двух зон — стеллажного хранения и административно-бытовая. В зоне стеллажного хранения планируется разместить стеллажи высотой до 3-х метров для хранения станков механической обработки материалов в негорючей упаковке. В административно-бытовых помещениях разместятся котельная, электрощитовая, офисные и вспомогательные помещения.

Как отмечается в материале, на прилегающей территории предусмотрена наземная парковка, будет выполнено озеленение. Складской комплекс возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО "ЛидерСтрой".

"Надзор за строительством данного объекта ведет отдел N9 Главгосстройнадзора, сформирована программа плановых проверок, назначен ответственный инспектор. Плановый срок завершения строительства — первый квартал 2018 года", — заключается в пресс-релизе.