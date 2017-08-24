В Подмосковье усилят поддержку IT-сферы и легкой промышленности

КРАСНОГОРСК (Московская область), 24 авг — РИА Новости. Дополнительные стимулирующие меры будут оказаны для предприятий IT-сферы и легкой промышленности Подмосковья, заявил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев.

"Сейчас мы работаем над возможностью расширения мер поддержки предприятий IT-сферы и легкой промышленности. Мы считаем, что в этих отраслях требуется дополнительное стимулирование для прихода новых инвесторов в регион", — сказал Буцаев

Он также отметил, что наиболее эффективными для этих сфер являются финансовые меры поддержки. "Налоговые меры поддержки уже существуют, в том числе и для указанных компаний. Но они не создают тех уникальных и привлекательных условий, на которые вправе рассчитывать инвесторы Московской области", — сказал министр инвестиций и инноваций.

Решение об объеме дополнительных мер поддержки и их форме будет принято в сентябре этого года. Новшество начнет действовать в 2018 году, добавил он.

Министр считает, что общий перечень федеральных мер поддержки предприятий Подмосковья достаточен. "Однако, когда мы говорим о помощи по выдаче инвестиционных кредитов, то она могла бы быть более эффективной. Что касается региональных и муниципальных программ поддержки, то Московская область занимает лидирующие строчки", — отметил он. Чаще всего, по словам Буцаева, в Подмосковье финансовая помощь оказывается предприятиям перерабатывающей и пищевой промышленности.